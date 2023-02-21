Denis Yakuba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Yakuba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Yakuba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Yakuba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Yakuba 26 Mayıs 1996 tarihinde Sotnikovskoe, Stavropol Region şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Якуба Денис Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Yakuba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Denis Yakuba, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 9 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Denis Yakuba'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Denis Yakuba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Yakuba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Yakuba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Yakuba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında Kuban II

1 Eylül 2015 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2018 yılında Rotor Volgograd

9 Temmuz 2019 yılında KS Samara

7 Şubat 2020 yılında Chertanovo

1 Haziran 2020 yılında KS Samara

Denis Yakuba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Yakuba şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Denis Yakuba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 21 numaralı formasıyla 28 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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