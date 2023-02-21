Fernando Costanza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Costanza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Costanza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Costanza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Costanza 29 Kasım 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Peixoto Costanza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Costanza Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Fernando Costanza, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Costanza'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fernando Costanza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/fernandocostanza_/

Fernando Costanza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Costanza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Costanza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Costanza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2018 yılında LOSC Lille B

22 Nisan 2019 yılında Botafogo

6 Şubat 2021 yılında FC Sheriff

30 Ocak 2022 yılında KS Samara

Fernando Costanza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Costanza şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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