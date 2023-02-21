Nikita Khlusov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Khlusov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Khlusov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Khlusov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Khlusov 16 Ocak 2000 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хлусов Никита Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Khlusov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Khlusov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Khlusov'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Khlusov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Khlusov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Khlusov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Khlusov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Leningradets

26 Ağustos 2022 yılında KS Samara

Nikita Khlusov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Khlusov şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikita Khlusov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SDYuSShOR-3-T/2017 St. Petersburg (-2018)

Rusya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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