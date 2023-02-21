İvan Lomaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Lomaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Lomaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Lomaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Lomaev 21 Ocak 1999 tarihinde Guryevsk, Kemerovo Region şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ломаев Иван Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Lomaev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. İvan Lomaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Lomaev'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Lomaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Lomaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Lomaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Lomaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2015 yılında Chertanovo

1 Ağustos 2020 yılında KS Samara

İvan Lomaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Lomaev şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

İvan Lomaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 23 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 23 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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