Roman Ezhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Ezhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Ezhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Ezhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Ezhov 2 Eylül 1997 tarihinde Nizhnekamsk, Tatarstan Republic şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ежов Роман Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Ezhov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Roman Ezhov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Roman Ezhov'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Roman Ezhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Ezhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roman Ezhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Ezhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2014 yılında Chertanovo

1 Ağustos 2020 yılında KS Samara

Roman Ezhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Ezhov şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Roman Ezhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 21 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 26 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 19 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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