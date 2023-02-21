Aleksey Sutormin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Sutormin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Sutormin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Sutormin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Sutormin 10 Ocak 1994 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сутормин Алексей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Sutormin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Sutormin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 8 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aleksey Sutormin'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Sutormin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexsutor91/

Aleksey Sutormin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Sutormin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksey Sutormin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Sutormin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Khimki U19

1 Şubat 2010 yılında Akademia Zenit

1 Ocak 2012 yılında Zenit II

1 Ocak 2013 yılında Strogino

1 Temmuz 2015 yılında Volgar

5 Ocak 2018 yılında Orenburg

1 Temmuz 2019 yılında Rubin Kazan

8 Temmuz 2019 yılında Zenit

Aleksey Sutormin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Sutormin şuan Zenit takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksey Sutormin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Strogino Moskau

Rusya takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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