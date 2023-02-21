Rodrigao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigao 11 Eylül 1995 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo de Souza Prado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rodrigao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigao'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodrigao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodrigopraado/

Rodrigao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rodrigao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2016 yılında Atlético-MG

3 Şubat 2016 yılında AA Caldense

11 Ağustos 2016 yılında Atlético-MG

12 Ağustos 2016 yılında Coimbra-MG

31 Aralık 2016 yılında Atlético-MG

1 Temmuz 2017 yılında Atlético-MG B

14 Haziran 2018 yılında Boa Esporte

31 Aralık 2018 yılında Atlético-MG B

1 Ocak 2019 yılında Ferroviária

2 Nisan 2019 yılında Atlético-MG B

1 Temmuz 2019 yılında Gil Vicente

1 Temmuz 2021 yılında Sochi

7 Temmuz 2022 yılında Zenit

Rodrigao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigao şuan Zenit takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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