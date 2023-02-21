Arsen Adamov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Adamov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arsen Adamov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arsen Adamov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arsen Adamov 20 Ekim 1999 tarihinde Nizhniy Tagil, Ekaterinburg Region şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Адамов Арсен Русланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arsen Adamov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Arsen Adamov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Arsen Adamov'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Arsen Adamov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arsen Adamov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Arsen Adamov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arsen Adamov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Terek II

1 Ağustos 2020 yılında Akhmat Grozny

15 Ocak 2021 yılında Ural

25 Ocak 2022 yılında Zenit

Arsen Adamov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arsen Adamov şuan Zenit takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Arsen Adamov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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