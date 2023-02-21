Claudinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudinho 28 Ocak 1997 tarihinde Guarulhos şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Cláudio Luiz Rodrigues Parise Leonel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudinho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Claudinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 13 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Claudinho'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Claudinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/claudinhoo97/

Claudinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 18.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Claudinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2015 yılında Corinthians B

1 Şubat 2016 yılında Corinthians

9 Haziran 2016 yılında Bragantino

30 Kasım 2016 yılında Corinthians

1 Aralık 2016 yılında Corinthians B

18 Mayıs 2017 yılında Ponte Preta

9 Ocak 2018 yılında Red Bull

1 Nisan 2018 yılında Ponte Preta

11 Nisan 2018 yılında Oeste FC-SP

24 Ağustos 2018 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2019 yılında Red Bull

1 Nisan 2019 yılında Ponte Preta

24 Nisan 2019 yılında Bragantino

16 Eylül 2019 yılında Ponte Preta

19 Eylül 2019 yılında RB Bragantino

13 Ağustos 2021 yılında Zenit

Claudinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudinho şuan Zenit takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Claudinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 20 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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