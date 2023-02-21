Daler Kuzyaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daler Kuzyaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daler Kuzyaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daler Kuzyaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daler Kuzyaev 15 Ocak 1993 tarihinde Naberezhnye Chelny, Tatarstan Republic şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кузяев Далер Адьямович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daler Kuzyaev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Daler Kuzyaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Daler Kuzyaev'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daler Kuzyaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/daler.kuziaev_14/

Daler Kuzyaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daler Kuzyaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daler Kuzyaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daler Kuzyaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Svarog-SMU303

1 Temmuz 2012 yılında Karelia

1 Temmuz 2013 yılında Neftekhimik

1 Ocak 2014 yılında Terek Grozny

1 Temmuz 2017 yılında Zenit

Daler Kuzyaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daler Kuzyaev şuan Zenit takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daler Kuzyaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuSSh Gazovik Orenburg (-2007)

Rusya takımında 23 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 2 gol atmıştır.

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