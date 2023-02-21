Nuraly Alip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuraly Alip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuraly Alip adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuraly Alip Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuraly Alip 22 Aralık 1999 tarihinde Aktau şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Әліп Нұралы Пақтұлы şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuraly Alip Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nuraly Alip, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nuraly Alip'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nuraly Alip Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nurik028/

Nuraly Alip Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nuraly Alip isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nuraly Alip Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nuraly Alip futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Kairat II

1 Ocak 2018 yılında Kairat Almaty

16 Şubat 2022 yılında Zenit

31 Aralık 2022 yılında Kairat Almaty

1 Ocak 2023 yılında Zenit

Nuraly Alip Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuraly Alip şuan Zenit takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nuraly Alip Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kaspiy Aktau (2008–2015)

Kazakistan takımında 3 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Kazakistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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