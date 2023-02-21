Mikhail Kerzhakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Kerzhakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikhail Kerzhakov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikhail Kerzhakov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikhail Kerzhakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Kerzhakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikhail Kerzhakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Kerzhakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Kerzhakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Kerzhakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Kerzhakov 28 Ocak 1987 tarihinde Kingisepp, St. Petersburg Region şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кержаков Михаил Анатольевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Kerzhakov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Mikhail Kerzhakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Mikhail Kerzhakov'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Kerzhakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mikhail.kerzhakov.41/

Mikhail Kerzhakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Kerzhakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mikhail Kerzhakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Kerzhakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Zenit II

1 Temmuz 2008 yılında Volga Uljanovsk

31 Aralık 2008 yılında Zenit II

1 Ocak 2009 yılında Volgar-Gazprom-2

31 Aralık 2009 yılında Zenit II

1 Ocak 2010 yılında Alania

31 Aralık 2010 yılında Zenit II

1 Ocak 2011 yılında Volga NN

1 Temmuz 2013 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2015 yılında Zenit

10 Şubat 2017 yılında Orenburg

30 Haziran 2017 yılında Zenit

Mikhail Kerzhakov kimdir

Mikhail Kerzhakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Kerzhakov şuan Zenit takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Mikhail Kerzhakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikhail Kerzhakov nereli

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