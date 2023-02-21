Robert Renan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Renan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Renan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Renan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Renan 11 Ekim 2003 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Renan Alves Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Renan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Renan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robert Renan'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Robert Renan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robertrenan03/

Robert Renan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Renan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Robert Renan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Renan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Corinthians

10 Ocak 2023 yılında Zenit

Robert Renan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Renan şuan Zenit takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robert Renan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grêmio Novorizontino

Brezilya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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