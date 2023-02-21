Wilmar Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilmar Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilmar Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilmar Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilmar Barrios 16 Ekim 1993 tarihinde Cartagena de Indias şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Wílmar Enrique Barrios Terán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilmar Barrios Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini POSSOFUTBOL yapmaktadır. Wilmar Barrios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Wilmar Barrios'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Wilmar Barrios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/wilmarBarrios8

http://www.instagram.com/wilkpo/

Wilmar Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilmar Barrios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Wilmar Barrios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilmar Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Deportes Tolima

25 Ağustos 2016 yılında Boca Juniors

1 Şubat 2019 yılında Zenit

Wilmar Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilmar Barrios şuan Zenit takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wilmar Barrios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deportes Tolima

Kolombiya takımında 5 numaralı formasıyla 7 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 53 maçta 1 gol atmıştır.

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