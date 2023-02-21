Mateo Cassierra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Cassierra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Cassierra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Cassierra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Cassierra 13 Nisan 1997 tarihinde Barbacoas şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Zander Mateo Cassierra Cabezas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Cassierra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Cassierra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Cassierra'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateo Cassierra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cassierrajr/

http://www.facebook.com/MateoCassierra/

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Mateo Cassierra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Cassierra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mateo Cassierra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Cassierra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2016 yılında Ajax

1 Temmuz 2018 yılında FC Groningen

31 Aralık 2018 yılında Ajax

28 Ocak 2019 yılında Racing Club

30 Haziran 2019 yılında Ajax

2 Eylül 2019 yılında B SAD

26 Ağustos 2021 yılında Sochi

1 Temmuz 2022 yılında Zenit

Mateo Cassierra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Cassierra şuan Zenit takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateo Cassierra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deportivo Cali (2002-2015)

Kolombiya U23 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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