Wendel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wendel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wendel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wendel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wendel 28 Ağustos 1997 tarihinde Duque de Caxias şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcus Wendel Valle da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wendel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TF Tribe yapmaktadır. Wendel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Wendel'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Wendel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wendel37/

Wendel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wendel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 22.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Wendel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wendel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Fluminense

6 Ocak 2018 yılında Sporting CP

6 Ekim 2020 yılında Zenit

Wendel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wendel şuan Zenit takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wendel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tigres do Brasil (-2015), Fluminense (2015-2017)

Brezilya U23 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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