Aleksandr Erokhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Erokhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Erokhin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Erokhin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Erokhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Erokhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Erokhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Erokhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Erokhin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Erokhin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Erokhin 13 Ekim 1989 tarihinde Barnaul şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ерохин Александр Юрьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Erokhin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sports yapmaktadır. Aleksandr Erokhin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Erokhin'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Erokhin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erokhin___alexander/

Aleksandr Erokhin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Erokhin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandr Erokhin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Erokhin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Sheriff

1 Ocak 2011 yılında Krasnodar

14 Ocak 2013 yılında SKA-Energia

30 Haziran 2013 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2013 yılında SKA-Energia

2 Temmuz 2013 yılında Ural

30 Haziran 2014 yılında SKA-Energia

16 Temmuz 2014 yılında Ural

4 Şubat 2016 yılında Rostov

1 Temmuz 2017 yılında Zenit

Aleksandr Erokhin kimdir

Aleksandr Erokhin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Erokhin şuan Zenit takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dinamo Barnaul (-2003)

Aleksandr Erokhin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 21 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya B takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksandr Erokhin nereli

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