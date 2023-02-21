Aleksandr Vasyutin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Vasyutin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Vasyutin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Vasyutin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Vasyutin 4 Mart 1995 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Васютин Александр Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Vasyutin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Dubrovin yapmaktadır. Aleksandr Vasyutin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Vasyutin'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Vasyutin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/95sava95/

http://web.facebook.com/profile.php?id=100008637642187

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Aleksandr Vasyutin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Vasyutin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Vasyutin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Vasyutin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ekim 2012 yılında Zenit II

1 Temmuz 2016 yılında Zenit 2 S-Pb

9 Ağustos 2016 yılında FC Lahti

31 Aralık 2017 yılında Zenit 2 S-Pb

6 Nisan 2018 yılında FC Lahti

30 Haziran 2018 yılında Zenit 2 S-Pb

19 Temmuz 2018 yılında Sarpsborg 08

23 Temmuz 2019 yılında Zenit

11 Şubat 2021 yılında Djurgården

31 Aralık 2022 yılında Zenit

Aleksandr Vasyutin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Vasyutin şuan Zenit takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Vasyutin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 22 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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