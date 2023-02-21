Danil Krugovoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Krugovoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danil Krugovoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danil Krugovoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danil Krugovoy 28 Mayıs 1998 tarihinde Gatchina, St. Petersburg Region şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Круговой Данил Владиславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danil Krugovoy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danil Krugovoy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 21 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Danil Krugovoy'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Danil Krugovoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denzellofficial/

Danil Krugovoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danil Krugovoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danil Krugovoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danil Krugovoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2015 yılında Zenit II

29 Ağustos 2016 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2018 yılında Ufa

21 Ağustos 2019 yılında Zenit

22 Ağustos 2019 yılında Ufa

31 Temmuz 2020 yılında Zenit

Danil Krugovoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danil Krugovoy şuan Zenit takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Danil Krugovoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 3 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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