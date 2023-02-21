Douglas Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Santos 22 Mart 1994 tarihinde João Pessoa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Douglas dos Santos Justino de Melo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Santos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Douglas Santos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 4 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Douglas Santos'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Douglas Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DouglasSantos_6

http://www.instagram.com/douglassantos06/

Douglas Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Douglas Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 16.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Douglas Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Náutico

8 Temmuz 2013 yılında Granada

1 Eylül 2013 yılında Udinese

29 Ocak 2014 yılında Granada

30 Ocak 2014 yılında Udinese

14 Ağustos 2014 yılında Atlético-MG

20 Temmuz 2015 yılında Udinese

21 Temmuz 2015 yılında Atlético-MG

31 Ağustos 2016 yılında Hamburg

4 Temmuz 2019 yılında Zenit

Douglas Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Santos şuan Zenit takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Douglas Santos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Náutico

Brezilya takımında 16 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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