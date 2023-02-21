Vyacheslav Karavaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Karavaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vyacheslav Karavaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vyacheslav Karavaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vyacheslav Karavaev 20 Mayıs 1995 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Караваев Вячеслав Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vyacheslav Karavaev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Vyacheslav Karavaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Vyacheslav Karavaev'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vyacheslav Karavaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karavaj39/

Vyacheslav Karavaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vyacheslav Karavaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vyacheslav Karavaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vyacheslav Karavaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2013 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2014 yılında Dukla Prag

30 Haziran 2015 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2015 yılında Jablonec

30 Haziran 2016 yılında CSKA Moskova

16 Ağustos 2016 yılında Sparta Prag

31 Ocak 2018 yılında Vitesse

2 Eylül 2019 yılında Zenit

Vyacheslav Karavaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vyacheslav Karavaev şuan Zenit takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vyacheslav Karavaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Moskau (-12/2011)

Rusya takımında 4 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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