Malcom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malcom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malcom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malcom 26 Şubat 1997 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Malcom Filipe Silva de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malcom Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Malcom, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 2 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Malcom'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Malcom Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/malcomoliveira_97/

Malcom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malcom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 24.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 45.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Malcom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malcom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Corinthians

31 Ocak 2016 yılında G. Bordeaux

24 Temmuz 2018 yılında Barcelona

2 Ağustos 2019 yılında Zenit

Malcom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malcom şuan Zenit takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malcom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Corinthians (2008–2014)

Brezilya U23 takımında 21 numaralı formasıyla 28 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 15 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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