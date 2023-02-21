İvan Sergeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Sergeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Sergeev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Sergeev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Sergeev 11 Mayıs 1995 tarihinde Cherepovets, Vologda Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сергеев Иван Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Sergeev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. İvan Sergeev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Sergeev'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Sergeev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivan.s.33/

İvan Sergeev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Sergeev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Sergeev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Sergeev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Strogino

1 Temmuz 2016 yılında Riga

31 Aralık 2016 yılında Strogino

1 Ocak 2018 yılında Tambov

6 Temmuz 2018 yılında Torpedo Moskau

30 Haziran 2019 yılında Tambov

1 Temmuz 2019 yılında Torpedo Moskau

13 Ağustos 2020 yılında KS Samara

10 Ocak 2022 yılında Zenit

İvan Sergeev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Sergeev şuan Zenit takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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