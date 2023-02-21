Gustavo Mantuan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Mantuan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Mantuan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Mantuan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Mantuan 20 Haziran 2001 tarihinde Santo André şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Mantuan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Gustavo Mantuan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Mantuan'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Mantuan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gu.mantuan/

Gustavo Mantuan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Mantuan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gustavo Mantuan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Mantuan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Corinthians

19 Temmuz 2022 yılında Zenit

30 Haziran 2023 yılında Corinthians

Gustavo Mantuan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Mantuan şuan Zenit takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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