Daniil Odoevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Odoevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Odoevskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Odoevskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Odoevskiy 22 Ocak 2003 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Одоевский Даниил Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Odoevskiy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Daniil Odoevskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Odoevskiy'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniil Odoevskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/odoevsky__danya/

Daniil Odoevskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Odoevskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniil Odoevskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Odoevskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zenit II

1 Ocak 2021 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Ocak 2022 yılında Zenit

Daniil Odoevskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Odoevskiy şuan Zenit takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Daniil Odoevskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 1 numaralı formasıyla 27 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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