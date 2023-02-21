Dmitriy Chistyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Chistyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Chistyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Chistyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Chistyakov 13 Ocak 1994 tarihinde Pikalevo, St. Petersburg Region şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Чистяков Дмитрий Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Chistyakov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Dmitriy Chistyakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Chistyakov'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Chistyakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dm_chistiakov2/

Dmitriy Chistyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Chistyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Chistyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Chistyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Rostov II

1 Temmuz 2012 yılında Zenit II

1 Temmuz 2013 yılında Zenit 2 S-Pb

31 Ağustos 2015 yılında MIKA Aschtarak

30 Haziran 2016 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2016 yılında Shinnik Yaroslav

31 Ağustos 2018 yılında Tambov

1 Temmuz 2019 yılında Rostov

15 Ekim 2020 yılında Zenit

30 Haziran 2021 yılında Rostov

1 Temmuz 2021 yılında Zenit

Dmitriy Chistyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Chistyakov şuan Zenit takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dmitriy Chistyakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Metallurg Pikalevo

Rusya takımında 2 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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