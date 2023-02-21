Zelimkhan Bakaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zelimkhan Bakaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zelimkhan Bakaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zelimkhan Bakaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zelimkhan Bakaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zelimkhan Bakaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zelimkhan Bakaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zelimkhan Bakaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zelimkhan Bakaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zelimkhan Bakaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zelimkhan Bakaev 1 Temmuz 1996 tarihinde Nazran şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бакаев Зелимхан Джабраилович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zelimkhan Bakaev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Zelimkhan Bakaev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zelimkhan Bakaev'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zelimkhan Bakaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/z10bakaev/

Zelimkhan Bakaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zelimkhan Bakaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zelimkhan Bakaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zelimkhan Bakaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Spartak II

1 Ocak 2016 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2018 yılında Spartak Moskova

1 Ağustos 2018 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2019 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2022 yılında Zenit

Zelimkhan Bakaev kimdir

Zelimkhan Bakaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zelimkhan Bakaev şuan Zenit takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Spartak Moskau (2007-2013)

Zelimkhan Bakaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Team FNL takımında 18 numaralı formasıyla 29 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 6 gol atmıştır.

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Zelimkhan Bakaev nereli

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