Andrey Mostovoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Mostovoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Mostovoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Mostovoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Mostovoy 5 Kasım 1997 tarihinde Omsk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мостовой Андрей Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Mostovoy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Mostovoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit futbol takımında oynamaktadır. Zenit takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andrey Mostovoy'nin Zenit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrey Mostovoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrey.mostovoy17/

Andrey Mostovoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Mostovoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andrey Mostovoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Mostovoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Akademia Loko

1 Ocak 2015 yılında Loko Moskau II

1 Şubat 2016 yılında FK Dolgoprudnyi

5 Temmuz 2016 yılında Khimki

21 Şubat 2019 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2019 yılında Zenit

19 Temmuz 2019 yılında Sochi

31 Temmuz 2020 yılında Zenit

Andrey Mostovoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Mostovoy şuan Zenit takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrey Mostovoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Moskau (2002-2012), SDYuSShOR-94 Rublevo Moskau (02.2012 - 03.2012), Lokomotiv Moskau (03.2012-31.12.2014)

Rusya takımında 17 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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