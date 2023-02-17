Alen Korosec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Korosec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Korosec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Korosec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Korosec 17 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Korosec Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Alen Korosec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Alen Korosec'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alen Korosec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Korosec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alen Korosec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Korosec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2022 yılında Tabor Sezana

Alen Korosec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Korosec şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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