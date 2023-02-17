Thadee Kaleba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thadee Kaleba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thadee Kaleba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thadee Kaleba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thadee Kaleba 20 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thadee Kaleba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitruvian Player yapmaktadır. Thadee Kaleba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Thadee Kaleba'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Thadee Kaleba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thadee Kaleba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thadee Kaleba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thadee Kaleba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2016 yılında Chievo U19

1 Ağu 2019 yılında Amiens SC B

5 Ocak 2021 yılında Molfetta

26 Ağu 2021 yılında Solières

6 Eylül 2022 yılında Tabor Sezana

Thadee Kaleba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thadee Kaleba şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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