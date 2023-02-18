Sacha Marasovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sacha Marasovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sacha Marasovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sacha Marasovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sacha Marasovic 6 Ocak 1998 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Hırvatistan,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Sacha Boris Roger Marasović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sacha Marasovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sacha Marasovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sacha Marasovic'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sacha Marasovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sacha Marasovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sacha Marasovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sacha Marasovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Marsilya B

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2020 yılında Inter Zapresic

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

30 Temmuz 2021 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

9 Şubat 2023 yılında Tabor Sezana

Sacha Marasovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sacha Marasovic şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sacha Marasovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U20 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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