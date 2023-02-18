Manji Moses Gimsay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manji Moses Gimsay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manji Moses Gimsay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manji Moses Gimsay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manji Moses Gimsay 29 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manji Moses Gimsay Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manji Moses Gimsay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Manji Moses Gimsay'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Manji Moses Gimsay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manji Moses Gimsay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manji Moses Gimsay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manji Moses Gimsay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında NK Dubrava ZG

Manji Moses Gimsay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manji Moses Gimsay şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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