Jan Koprivec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Koprivec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Koprivec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Koprivec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Koprivec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Koprivec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Koprivec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Koprivec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Koprivec 15 Temmuz 1988 tarihinde Koper şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Koprivec Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N1SA yapmaktadır. Jan Koprivec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 6 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Jan Koprivec'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Koprivec Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jankoprivec/

Jan Koprivecboyu ve yaşı kaç

Jan Koprivec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Koprivec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Koprivec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Koprivec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FC Koper

1 Ağu 2007 yılında Cagliari

1 Temmuz 2008 yılında Udinese

1 Ağu 2009 yılında Gallipoli

30 Haziran 2010 yılında Udinese

1 Ağu 2011 yılında Bari

30 Haziran 2012 yılında Udinese

1 Temmuz 2012 yılında Perugia

15 Temmuz 2015 yılında Anorthosis

24 Temmuz 2017 yılında Pafos FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2019 yılında Kilmarnock FC

6 Ağu 2020 yılında Tabor Sezana

Jan Koprivec kimdir

Jan Koprivec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Koprivec şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Koper

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Jan Koprivec nereli

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