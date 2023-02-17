Fahd Ndzengue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahd Ndzengue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahd Ndzengue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahd Ndzengue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahd Ndzengue 7 Temmuz 2000 tarihinde Libreville şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Fahd Richard Ndzengue Moubeti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahd Ndzengue Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahd Ndzengue, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 4 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Fahd Ndzengue'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Fahd Ndzengue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahd Ndzengue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahd Ndzengue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahd Ndzengue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında CF Mounana

4 Nisan 2019 yılında Tabor Sezana

Fahd Ndzengue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahd Ndzengue şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Fahd Ndzengue Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gabon takımında 22 numaralı formasıyla 16 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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