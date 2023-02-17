Luka Susnjara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Susnjara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Susnjara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Susnjara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Susnjara 4 Nisan 1997 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Luka Šušnjara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Susnjara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. Luka Susnjara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Susnjara'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Susnjara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Susnjara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Susnjara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Susnjara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2014 yılında Atalanta U19

1 Ağu 2015 yılında NK Domzale

27 Temmuz 2016 yılında NK Dob

12 Ocak 2017 yılında NK Domzale

16 Şubat 2017 yılında Zarica Kranj

30 Haziran 2017 yılında NK Domzale

7 Temmuz 2017 yılında NK Celje

10 Ocak 2018 yılında NS Mura

24 Ağu 2020 yılında FC Chambly Oise

26 Ocak 2021 yılında Wisla Plock

9 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında FC Koper

23 Ocak 2023 yılında Tabor Sezana

Luka Susnjara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Susnjara şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Susnjara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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