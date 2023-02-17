Luka Susnjara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Susnjara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Susnjara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Susnjara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Luka Susnjara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Susnjara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Susnjara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Susnjara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Susnjara 4 Nisan 1997 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Luka Šušnjara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Susnjara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. Luka Susnjara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Susnjara'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Susnjaraboyu ve yaşı kaç

Luka Susnjara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Susnjara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Susnjara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Susnjara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2014 yılında Atalanta U19

1 Ağu 2015 yılında NK Domzale

27 Temmuz 2016 yılında NK Dob

12 Ocak 2017 yılında NK Domzale

16 Şubat 2017 yılında Zarica Kranj

30 Haziran 2017 yılında NK Domzale

7 Temmuz 2017 yılında NK Celje

10 Ocak 2018 yılında NS Mura

24 Ağu 2020 yılında FC Chambly Oise

26 Ocak 2021 yılında Wisla Plock

9 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında FC Koper

23 Ocak 2023 yılında Tabor Sezana

Luka Susnjara kimdir

Luka Susnjara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Susnjara şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Susnjara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luka Susnjara nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Dario Canadjija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Canadjija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dario Canadjija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Canadjija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Pticek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Pticek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Pticek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Pticek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niko Rak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Rak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niko Rak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Rak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zan Zaler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Zaler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zan Zaler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Zaler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!