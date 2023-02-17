Mihael Briski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Briski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mihael Briski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihael Briski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mihael Briski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Briski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihael Briski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihael Briski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihael Briski 2 Ocak 1999 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mihael Briški şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihael Briski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihael Briski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Mihael Briski'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihael Briskiboyu ve yaşı kaç

Mihael Briski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihael Briski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mihael Briski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihael Briski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb II

19 Temmuz 2019 yılında NK Sesvete

20 Ocak 2020 yılında Din. Zagreb II

14 Şubat 2020 yılında NK Sesvete

1 Ağu 2020 yılında Tabor Sezana

Mihael Briski kimdir

Mihael Briski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihael Briski şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Mihael Briski nereli

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