Amar Beganovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Beganovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amar Beganovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amar Beganovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amar Beganovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Beganovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Beganovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Beganovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Beganovic 25 Kasım 1999 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amar Beganović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Beganovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestTransfer yapmaktadır. Amar Beganovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Amar Beganovic'nin NS Mura ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Amar Beganovicboyu ve yaşı kaç

Amar Beganovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Beganovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Amar Beganovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Beganovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sloboda T U17

1 Temmuz 2016 yılında Sloboda T U19

1 Temmuz 2017 yılında Sloboda Tuzla

12 Ocak 2022 yılında NS Mura

Amar Beganovic kimdir

Amar Beganovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Beganovic şuan NS Mura takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Amar Beganovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Amar Beganovic nereli

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