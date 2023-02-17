Nikola Jovicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Jovicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Jovicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Jovicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Jovicevic 30 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ,Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Jovićević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Jovicevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Nikola Jovicevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Jovicevic'nin NS Mura ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikola Jovicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Jovicevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Jovicevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Jovicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında NK Domzale

9 Ocak 2023 yılında NS Mura

Nikola Jovicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Jovicevic şuan NS Mura takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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