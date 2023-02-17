Mirlind Daku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirlind Daku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirlind Daku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirlind Daku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirlind Daku 1 Ocak 1998 tarihinde Gjilan şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirlind Daku Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Mirlind Daku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mirlind Daku'nin NS Mura ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirlind Daku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirlind Daku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirlind Daku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirlind Daku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2017 yılında FC Llapi

30 Temmuz 2018 yılında NK Osijek II

12 Ağu 2019 yılında FK Kukësi

22 Ocak 2020 yılında NK Osijek II

28 Ocak 2020 yılında FC Ballkani

30 Haziran 2021 yılında NK Osijek II

1 Temmuz 2021 yılında NK Osijek

4 Şubat 2022 yılında NS Mura

30 Haziran 2023 yılında NK Osijek

Mirlind Daku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirlind Daku şuan NS Mura takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mirlind Daku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Hajvalia (–2017)

Kosova takımında 19 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 19 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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