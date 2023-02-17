Matic Marusko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matic Marusko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matic Marusko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matic Marusko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matic Marusko 30 Kasım 1990 tarihinde Murska Sobota şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Matic Maruško şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matic Marusko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matic Marusko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 16 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Matic Marusko'nin NS Mura ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Matic Marusko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matic Marusko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matic Marusko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matic Marusko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında NK Nafta 1903

1 Temmuz 2011 yılında NS Mura

15 Temmuz 2013 yılında Spartak Trnava

24 Ocak 2014 yılında Kaysar

6 Şubat 2015 yılında Akzhayik

26 Mart 2016 yılında Kaysar

16 Mart 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Bad Radkersburg

16 Ocak 2018 yılında NS Mura

Matic Marusko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matic Marusko şuan NS Mura takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Matic Marusko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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