Klemen Mihelak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klemen Mihelak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klemen Mihelak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klemen Mihelak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klemen Mihelak 31 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klemen Mihelak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KALA Stars Management yapmaktadır. Klemen Mihelak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Klemen Mihelak'nin NS Mura ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Klemen Mihelak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klemen Mihelak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klemen Mihelak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klemen Mihelak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NK Domzale U19

1 Ağu 2020 yılında NK Domzale

26 Ağu 2020 yılında Rudar Velenje

31 Aralık 2020 yılında NK Domzale

1 Temmuz 2022 yılında NS Mura

Klemen Mihelak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klemen Mihelak şuan NS Mura takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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