Anders Jacobsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Jacobsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Jacobsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Jacobsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Jacobsen 27 Ekim 1989 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Anders Kvindebjerg Jacobsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Jacobsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anders Jacobsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Anders Jacobsen'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anders Jacobsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anders Jacobsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anders Jacobsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Jacobsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Naesby BK U19

1 Temmuz 2006 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2007 yılında Odense BK

1 Ağu 2008 yılında Vejle BK

1 Kasım 2008 yılında Odense BK

1 Temmuz 2010 yılında Naestved BK

1 Ocak 2011 yılında Naesby BK

1 Temmuz 2012 yılında FC Fredericia

30 Temmuz 2013 yılında Aalborg BK

14 Ağu 2015 yılında Odense BK

28 Ocak 2020 yılında SönderjyskE

31 Ağu 2021 yılında AC Horsens

Anders Jacobsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Jacobsen şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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