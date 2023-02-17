Marcus Hannesbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Hannesbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Hannesbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Hannesbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Hannesbo 11 Mayıs 2002 tarihinde Aalborg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Marcus Serup Hannesbo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Hannesbo Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Marcus Hannesbo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcus Hannesbo'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcus Hannesbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Hannesbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcus Hannesbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Hannesbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Aalborg BK U19

11 Şubat 2021 yılında Aalborg BK

31 Ocak 2022 yılında FC Fredericia

30 Haziran 2022 yılında Aalborg BK

7 Temmuz 2022 yılında AC Horsens

30 Haziran 2023 yılında Aalborg BK

Marcus Hannesbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Hannesbo şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.