Simon Makienok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Makienok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Makienok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Makienok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Makienok 21 Kasım 1990 tarihinde Næstved şehrinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Simon Makienok Christoffersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Makienok Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Simon Makienok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Makienok'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Makienok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Makienok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Simon Makienok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Makienok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Naestved BK U19

1 Temmuz 2008 yılında Herfölge BK U19

1 Temmuz 2009 yılında HB Köge

28 Ocak 2012 yılında Bröndby IF

30 Ağu 2014 yılında Palermo

1 Temmuz 2015 yılında Charlton Ath

30 Haziran 2016 yılında Palermo

1 Temmuz 2016 yılında Preston

30 Haziran 2017 yılında Palermo

1 Temmuz 2017 yılında Utrecht

29 Ocak 2020 yılında Dresden

29 Ağu 2020 yılında St. Pauli

31 Ağu 2022 yılında AC Horsens

Simon Makienok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Makienok şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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