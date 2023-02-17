Samuel Brolin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Brolin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Brolin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Brolin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Brolin 29 Eylül 2000 tarihinde Lidköping şehrinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Brolin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Samuel Brolin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Brolin'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Brolin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samuelbrolin1/

Samuel Brolin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Brolin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Samuel Brolin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Brolin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında AIK U19

10 Ocak 2019 yılında AIK

27 Şubat 2019 yılında Vasalunds IF

16 Temmuz 2019 yılında AIK

27 Ocak 2020 yılında Akropolis

31 Aralık 2020 yılında AIK

1 Ocak 2021 yılında Mjällby AIF

31 Aralık 2022 yılında AIK

16 Ocak 2023 yılında AC Horsens

30 Haziran 2023 yılında AIK

Samuel Brolin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Brolin şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Brolin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Stocksund (2005-2015), AIK Solna (2015-2019)

İsveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 1 numaralı formasıyla 30 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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