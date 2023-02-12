Andrew Shinnie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Shinnie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Shinnie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Shinnie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Shinnie 17 Temmuz 1989 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andrew Murray Shinnie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Shinnie Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrew Shinnie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andrew Shinnie'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrew Shinnie Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/andy_shinnie

http://www.instagram.com/andyshinnie1/

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Andrew Shinnie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andrew Shinnie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrew Shinnie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Shinnie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rangers II

1 Nisan 2008 yılında Glasgow Rangers

1 Kasım 2008 yılında Dundee FC

1 Mayıs 2009 yılında Glasgow Rangers

1 Ocak 2010 yılında Dundee FC

1 Mayıs 2010 yılında Glasgow Rangers

1 Mart 2011 yılında Cowdenbeath FC

1 Mayıs 2011 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2011 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2013 yılında Birmingham

27 Ocak 2016 yılında Rotherham

7 Mayıs 2016 yılında Birmingham

17 Ağu 2016 yılında Hibernian FC

7 Mayıs 2017 yılında Birmingham

1 Temmuz 2017 yılında Luton

31 Mayıs 2018 yılında Birmingham

1 Temmuz 2018 yılında Luton

16 Ekim 2020 yılında Charlton Ath

18 Şubat 2021 yılında Luton

19 Şubat 2021 yılında Charlton Ath

19 Temmuz 2021 yılında Livingston FC

Andrew Shinnie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Shinnie şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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