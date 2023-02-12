Joel Nouble kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Nouble Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joel Nouble kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joel Nouble ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joel Nouble kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Nouble Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Nouble

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Nouble adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Nouble Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Nouble 19 Ocak 1996 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İngiltere,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joel Jonathan Nouble şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Nouble Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Sport yapmaktadır. Joel Nouble, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joel Nouble'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Nouble Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OfficialNoubz

Joel Noubleboyu ve yaşı kaç

Joel Nouble Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joel Nouble isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Joel Nouble Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Nouble futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2013 yılında Thurrock

1 Eylül 2013 yılında Dag & Red U18

14 Kasım 2013 yılında Grays Athletic FC

1 Nisan 2014 yılında Dag & Red U18

1 Temmuz 2014 yılında FC Dag & Red

21 Ağu 2014 yılında Welling Utd.

4 Kasım 2014 yılında FC Dag & Red

6 Kasım 2014 yılında St. Albans City

6 Aralık 2014 yılında FC Dag & Red

19 Aralık 2014 yılında Thurrock

17 Ocak 2015 yılında FC Dag & Red

19 Ocak 2015 yılında Grays Athletic FC

19 Şubat 2015 yılında FC Dag & Red

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

14 Temmuz 2016 yılında Bishop's St.

1 Ocak 2017 yılında Grays Athletic FC

1 Temmuz 2017 yılında Thurrock

1 Temmuz 2018 yılında Haringey

1 Temmuz 2019 yılında Concord Rangers

14 Temmuz 2020 yılında Aldershot

13 Temmuz 2021 yılında Livingston FC

14 Temmuz 2021 yılında Arbroath

10 Ocak 2022 yılında Livingston FC

Joel Nouble kimdir

Joel Nouble Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Nouble şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Chelsea, Millwall FC, Dagenham & Redbridge (2011–2013)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joel Nouble nereli

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