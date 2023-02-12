Bruce Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruce Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bruce Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bruce Anderson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bruce Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruce Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruce Anderson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruce Anderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruce Anderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruce Anderson 23 Eylül 1998 tarihinde Banff şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruce Anderson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Bruce Anderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bruce Anderson'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Bruce Andersonboyu ve yaşı kaç

Bruce Anderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruce Anderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Bruce Anderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruce Anderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Aberdeen FC U20

30 Ağu 2017 yılında Elgin City

13 Ocak 2018 yılında Aberdeen FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Aberdeen FC

31 Ocak 2019 yılında Dunfermline A.

5 Mayıs 2019 yılında Aberdeen FC

5 Ekim 2020 yılında Ayr United

4 Ocak 2021 yılında Aberdeen FC

1 Şubat 2021 yılında Hamilton Acad.

17 Mayıs 2021 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2021 yılında Livingston FC

Bruce Anderson kimdir

Bruce Anderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruce Anderson şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dyce BC (-12/2013), Aberdeen FC (1/2014-2018)

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Bruce Anderson nereli

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