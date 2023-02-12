Stephen Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Kelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Kelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Kelly 13 Nisan 2000 tarihinde Port Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Kelly Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stephen Kelly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Stephen Kelly'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Stephen Kelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stephen Kelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Kelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Kelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2018 yılında Rangers II

10 Temmuz 2019 yılında Ayr United

30 Nisan 2020 yılında Rangers II

1 Temmuz 2020 yılında Ross County

17 Mayıs 2021 yılında Rangers II

1 Temmuz 2021 yılında Glasgow Rangers

12 Ocak 2022 yılında Salford

31 Mayıs 2022 yılında Glasgow Rangers

2 Eylül 2022 yılında Livingston FC

Stephen Kelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Kelly şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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