Scott Pittman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Pittman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Pittman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Pittman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Pittman 9 Temmuz 1992 tarihinde Pumpherston şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İskoçya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Pittman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Scott Pittman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 2 Şubat 2015 tarihinde katılmıştır. Scott Pittman'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Scott Pittman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scott Pittman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Scott Pittman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Pittman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2011 yılında Alloa Athletic

1 Mayıs 2011 yılında Hamilton A. U20

1 Temmuz 2011 yılında Broxburn FC

1 Temmuz 2014 yılında Bo'ness United

2 Şubat 2015 yılında Livingston FC

Scott Pittman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Pittman şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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